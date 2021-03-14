شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار الإجراءات الاحترازية بمدارس الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدارس الاقصر، اليوم ضعف في اقبال الطلاب للدراسة في الفصل الدراسي الثانى، بمختلف مراكز المحافظة، وقيام ادارات المدارس بعمل إجراءات احترازية ووقائية مشددة، لجميع العاملين بالمدارس، والطلاب الذين حصروا، للحماية من فيروس كورونا بمختلف مراكز محافظة الاقصر.

وانتشرت فرق المتابعة وتقويم الأداء بإدارات الاقصر التعليمية، لمتابعة المدارس والتاكد من تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية، وتوافر كواشف الحرارة والمطهرات، ونظافة المدرسة، ودورات المياه، والتعقيم المستمر للفصول والطرقات وكافة الادوات بالمدارس، والتاكيد على رفع الغياب، ووجود حجرة للعزل، والجداول المدرسية، وانتظام العاملين بالمدرسة.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم، محمد السيد، على لجان المتابعة، بكافة الإدارات، على ضرورة التاكد من جاهزية غرف العزل بكل مدرسة، ومراجعه توفر طفايات الحريق وجودة التوصيلات الكهربائية واعمال السباكة وسلامة زجاج النوافذ.