شكرا لقرائتكم خبر عن جولة تفقدية لـ«وكيل تعليم الإسكندرية» بالمدارس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الدكتور محمد سعد محمد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، جولة تفقدية، اليوم الأحد لمتابعة انتظام العملية التعليمية، في ثاني أيام الدراسة للمراحل التعليمية المختلفة بمدارس إدارة وسط التعليمية، تفقد خلالها الفصول وتابع انتظام الحصص بها ودفاتر التحضير وغرف الحاسب الآلي والمعامل ودورات المياه وفناء المدرسة.

وأكد وكيل الوزارة على أن المعلمين متواجدين لأى طالب متواجد بالمدرسة، مشددا على الانتهاء من تنفيذإاقرارات أولياء الأمور الطلاب طبقا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم بشأن انتظام حضور الطلاب للمدارس، مشيرًا أنه يوجد خطه عمل للمعلمين خلال الفصل الدراسي الثاني في حال حضور الطلاب.

جولة لـ"وكيل تعليم الاسكندرية" لتفقد الدراسة بالمدارس: تواجد المعلمين لحضور أى طالب (صور)

جولة لـ"وكيل تعليم الاسكندرية" لتفقد الدراسة بالمدارس: تواجد المعلمين لحضور أى طالب (صور)

جولة لـ"وكيل تعليم الاسكندرية" لتفقد الدراسة بالمدارس: تواجد المعلمين لحضور أى طالب (صور)

ما تابع موقف الكتاب المدرسي ونظافة دورات المياه، وتوفير الماء والصابون باستمرار وتطبيق الإجراءات الاحترازية لتحقيق التباعد بين الطلبة داخل الفصول وأثناء الفسحة والتباعد أثناء دخول وخروج الطلاب من المدرسة .

وبدأ «سعد» جولته بتفقد مدرسة محرم بك الإعدادية بنين حيث تفقد الفصول وتابع انتظام الحصص بها ودفاتر التحضير، كما تم متابعة الفصول الدراسية، وشدد على ضرورة الالتزام الإجراءات الاحترازية لتحقيق التباعد بين الطلبة، والاهتمام بالنظافة العامة في المدرسة والفناء والسلالم، والطرقات للحفاظ على الشكل العام للمدرسة وضرورة توافر الصابون بدورات المياه والحث على عدم استخدام أدوات الغير لسلامة الطلاب.

كما تابع انتظام اليوم الدراسي بمدرسة مجمع الشهيد على خاطر الرسمية لغات، ومتابعة توزيع الكتب على الطلاب، وتفقد الفصول والحجرات والطرقات ودورات المياه وفناء المدرسة، وتابع تحضير الدروس وانتظام جدول الحصص وتحقيق التباعد بين الطلاب، وتفعيل الدليل الاسترشادي لوزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا خلال العام الدراسي للحفاظ على صحة الطلاب.

جولة لـ"وكيل تعليم الاسكندرية" لتفقد الدراسة بالمدارس: تواجد المعلمين لحضور أى طالب (صور)

جولة لـ"وكيل تعليم الاسكندرية" لتفقد الدراسة بالمدارس: تواجد المعلمين لحضور أى طالب (صور)

جولة لـ"وكيل تعليم الاسكندرية" لتفقد الدراسة بالمدارس: تواجد المعلمين لحضور أى طالب (صور)

واختتم الجولة بمدرسة باحثة البادية الإبتدائية، بتفقد فصول الدراسة، ومتابعة الشرح داخل الفصول والتأكد من تحقيق التباعد بين التلاميذ داخل الفصل الدراسي وضرورة استخدام الأدوات الشخصية لكل تلميذ، مُشيرًا إلى انتظام العملية التعليمية بجميع المدارس المحافظة واستعداد جميع مدارس المحافظة لاستقبال الطلاب في حالة رغبة ولى الأمر طبقا لتعليمات الوزارة الواردة في هذا الشأن

واكد على أهمية دور القنوات التعليمية وما تبثه من مواد علمية وتعليمية، ومنصات التعلم، وإلى أهمية نشر الوعي الصحي والثقافي والتوعية لأبنائنا والجهود المستمرة لتوفير بيئة تعليمية صحية سليمة.

تأتي الجولة، لمتابعة استعدادات المدارس ومدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب مع بداية الفصل الدراسي الثانى في ضوء تطبيق الإجراءات الاحترازية والتنسيق بين مديرية الشؤون الصحية ومديرية التربية والتعليم تفعيلا للبروتوكول القائم بين وزارة الصحة المصرية ووزارة التربية والتعليم لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة الطلاب.