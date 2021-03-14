شكرا لقرائتكم خبر عن 310 كيلو جرامات من أحجار الذهب .. تفاصيل ضبط 3 متهمين بالتنقيب في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة الأمنية في أسوان من القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 5 قطع من أحجار الذهب الخام ومعدات للبحث والتنقيب عن الذهب .

كانت أجهزة الأمن قد تمكنت من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بالبحث عن الذهب وضبط بحوزتهم كمية من أحجار الذهب الخام عبارة عن 5 قطع وزنت نحو 310 جرامات ودراجة نارية وجهاز كهرباء و5 جهاز هيلتي للحفر .

تمت مصادرة المضبوطات وإحالة المتهمين إلى النيابة للتحقيق.