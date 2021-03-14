شكرا لقرائتكم خبر عن الحضور تجاوز 70%.. مدارس البحيرة تستقبل طلابها وسط إجراءات احترازية مشددة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت الدراسة بجميع مدارس البحيرة، اليوم الأحد، واستقبلت المدارس الطلاب وسط إجراءات احترازية وتدابير وقائية بسبب فيروس كورونا.

وقال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم في البحيرة، إن المدارس تواصل الاحتفال تحت رعاية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بيوم الشهيد تقديراً لدوره وتضحيته في سبيل الوطن، وبث روح الولاء والانتماء بين الطلبة والعاملين وإبراز دورهم وتضحياتهم في الحفاظ على مكتسبات الوطن وحماية أراضيه، مشيراً إلى أن المحافظ وجه بضرورة تكريم أسر الشهداء بجميع المدارس التي سميت بأسمائهم وتقديم الدروع والهدايا لهم عرفانا بفضلهم ودورهم في الحفاظ على هذا الوطن.

وأوضح «الديب»، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أنه تم الاحتفال في طابور الصباح بجميع المدارس، فضلاً عن تخصيص الحصة الأولى للحديث عن الشهداء ودورهم وإبراز تضحياتهم، مشيراً إلى أنه وجه تعليمات مشددة لمديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة والبالغ عددها 18 إدارة، بتوجيه مديري المدارس بضرورة الاحتفال بيوم الشهيد اليوم في الطابور الصباحي والحصة الأولى من اليوم الدراسى.

وقال ممدوح ابو الفضل، مدير مدرسة الصباح الاعدادية بنين التابعة لادارة ابو المطامير التعليمية في البحيرة، أن نسبة حضور الطلاب تجاوزت 70%، مشيرا إلى أن جرى تطبيق تام للاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، المعروف عالميا بـ«كوفيد 19»، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من توزيع المناهج على المعلمين وتعقيم الفصول والفناء قبل وبعد انتهاء اليوم الدراسى، تنفيذا لتعليمات وكيل الوزارة يوسف الديب والمحافظ اللواء هشام آمنة.