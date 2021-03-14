شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فقدان والدتهن بكورونا وإصابة الأب بالفيروس.. صرف إعانة عاجلة لـ3 فتيات بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد وفاة والدتهن بكورونا واصابة الاب بالفيروس واحتجازه بالمستشفي ،أمتدت يد القدر لتخفف عن آلام وأوجاع ومخاوف ٣ فتيات تركتهن والدتهن في الدنيا بعد صراع مع فيروس كورونا، مع أصابة والدهن أيضاً بالفيروس والمحجوز حالياً بمستشفى الصدرية وذلك عقب عرض أحد المواطنين مشكلة هذه الأسرة على اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، والذي أعطي على الفور تعليماته لوكيل وزارة الصحة الدكتور إيهاب حنفي بتقديم الرعاية العلاجية لوالد الفتيات المواطن أ. م. أ .

كما أطمئن المحافظ على حالته بالأتصال التليفوني بالمريض نفسه والذي تحسنت حالته الصحية وقارب على التماثل للشفاء، وفى نفس السياق أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته لوكيل وزارة التضامن الأجتماعي أحمد حمدي بتقديم كافة أوجه الرعاية للأسرة حيث تم أهداء جهاز بوتاجاز جديد للأبنة الكبري لتلف بوتاجاز المنزل .

ومن جانبه كشف أحمد حمدي عن أنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان تم صرف أعانة عاجلة للأسرة لمدة ٣ أشهر لأعانتها على مواجهة متطلبات الحياة خلال فترة تلقى الأب للعلاج، بجانب صرف أعانة مالية أخرى لمدة شهرين لصرف علاج للأبنة الصغرى التي أصيبت بصدمة عصبية عقب وفاة والدتها، موضحاً بقيام فرقة متخصصة من جمعية الهلال الأحمر بأعمال تطهير لمنزل الأسرة والمنزل المجاورة له.