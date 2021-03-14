شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري : مصر ليست ضد تنمية دول حوض النيل بل تعترض على أي فعل أحادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، الأحد، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد الدولي الأول للمياه والمنعقد حاليًا بالعاصمة العراقية بغداد، وتفقد وزير الري المعرض المقام على هامش المؤتمر، وشارك بالاجتماع رفيع المستوى الذي عُقد بمشاركة عدد من وزراء المياه وسفراء الدول، كما شارك بالمؤتمر الصحفي المنعقد لكبار الشخصيات المشاركة في المؤتمر.

وقال وزير الري في كلمته أمام المؤتمر أن التعاون بين الدول المتشاطئة في دراسة وتنفيذ وتشغيل السدود ومشروعات البنية التحتية هو النموذج الأمثل لتحقيق المنفعة المشتركة وتعزيز علاقات حسن الجوار، وأن مصر تسعى لإقرار هذا النموذج في علاقاتها مع دول حوض النيل، مؤكدًا أن الوصول لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي (جيرد) يفتح الطريق لتحقيق تعاون وتكامل اقليمي وجذب للاستثمارات التي ستسهم في تحقيق التنمية بجميع دول الحوض.

وأكد وزير الري أن مصر ليست ضد التنمية في دول حوض النيل، ولكن مصر تعترض على أي فعل أحادي من دول منابع النيل دون الأخذ في الإعتبار مصالح دول المصب، مشيرًا إلى أن مصر كانت على مر التاريخ ولا تزال حريصة على تقديم الدعم في مجالات تمويل وبناء وإعداد الدراسات الفنية لإنشاء السدود، وبما يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، مثل سدود (جبل الأولياء) بدولة السودان وسد (أوين) بأوغندا وسد (روفينجي) بتنزانيا، ومشروع سد (واو) المتعدد الأغراض بدولة جنوب السودان، بالإضافة للدعم الفني المقدم لدولة الكونغو الديمقراطية في إنشاء مركز التنبؤ بالفيضان في العاصمة الكونغولية- كينشاسا.

وأضاف وزير الري أن مصر قامت بتنفيذ العديد من مشروعات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل خلال السنوات الماضية في مجالات المياه والربط الكهربائي، حيث قامت مصر بإنشاء العديد من سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية في المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية، وإنشاء مزارع سمكية ومراسي نهرية لخدمة السكان المحليين، بالإضافة لتنفيذ العديد من المشروعات في مجال تطهير المجاري المائية بهدف تنمية المناطق المحيطة اقتصاديًا واجتماعيًا وبيئيًا وخلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وتقليل مساحات المستنقعات الأمر الذي يؤدى لتقليل الأوبئة والأمراض، بالإضافة لحماية القرى والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة إرتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات، وتوفير وسائل للاستفادة من هذه الحشائش المائية في إنتاج البيوجاز والأسمدة الحيوية.

واستعرض وزير الري حجم التحديات التي تواجه مصر في مجال المياه في ظل ضعف الموارد المائية، والتزايد المتسارع في عدد السكان، بالإضافة للتغيرات المناخية الحادة وتأثيراتها الواضحة مثل زيادة درجات الحرارة وإرتفاع منسوب سطح البحر الأمر الذي يمثل تهديدًا كبيرًا على دلتا نهر النيل، كما أن 97% من موارد مصر المائية المتجددة تأتي من خارج حدودها، الأمر الذي حدا بالدولة المصرية لاتخاذ العديد من الإجراءات والسياسات التي جعلت مصر من أعلى دول العالم في كفاءة وإنتاجية نقطة المياه، حيث يتم إعادة تدوير المياه ذات الملوحة العالية التي تصل إلى ٧٠٠٠ جزء في المليون.

وأوضح وزير الري أنه تم وضع استراتجية قومية حتي عام 2050 تهدف لتحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية والموازنة بين الموارد المائية المحدودة وتوفير الإحتياجات المائية الحالية والمستقبلية، موضحا ان الوزارة وضعت خطة لإدارة الموارد المائية حتي عام 2037 بالتعاون مع كافة الوزارت المعنية بإستثمارات تتجاوز الـ 900 مليار جنيه.

وأشار وزير الري إلى أن خطة ادارة الموارد المائية تهدف لتحسين نوعية المياه وتنمية موارد مائية جديدة وترشيد استخدام الموارد المتاحة حالياً وتوفير البيئة الداعمة لقضايا المياه، حيث يتم من خلال هذه الخطة تنفيذ العديد من المشروعات وإتخاذ التدابير والإجراءات الهادفة لرفع كفاءة منظومة إدارة الموارد المائية للوفاء بالإحتياجات المائية، وزيادة القدرة على تحمل الصدمات الناجمة عن أي طارئ مثل الفيضانات الشديدة أو السيول أو الجفاف ونقص للمياه.

وأوضح وزير الري في كلمته أن التعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة يأتي في مقدمة أولويات الدولة المصرية، حيث لا تتوانى مصر عن تقديم كافة أشكال الدعم لجميع الدول الإفريقية، ويتم من خلال هذا التعاون تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني تلك الدول، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات التي تتعرض لها القارة الافريقية مثل الزيادة السكانية وانتشار الفقر والأمية والأمراض.

وأوضح وزير الري أن وزارة الموارد المائية والرى تقوم وبشكل سنوي بتنظيم إسبوع القاهرة للمياه، تحت رعاية دائمة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بهدف رفع الوعي بقضايا المياه، وتعزيز الإبتكارات لمواجهة التحديات المائية الملحة بأساليب غير تقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، موضحاً أنه تم عقد النسخ الثلاث الأولى من الإسبوع خلال السنوات الثلاثة الماضية، وقد وجه وزير الري الدعوة للحضور للمشاركة في أسبوع القاهرة للمياه في نسخته الرابعة المقرر إقامتها خلال الفترة من 24 – 28 أكتوبر المقبل.

على صعيد آخر، قال المهندس مهدي رشيد الحمداني وزير الموارد المائية العراقي في كلمته أمام المؤتمر أن التغيرات المناخية وإنحسار الأمطار وإرتفاع درجات الحرارة وجائحة كورونا تُعد من أهم التحديات التي تواجه الشأن المائي العراقي، موضحا أن هذا المؤتمر يهدف لتحويل التحديات إلى فرص، وأنه سيتم عقد هذا المؤتمر بشكل سنوي.

وعقد وزير الري عددا من اللقاءات على هامش المؤتمر حيث التقى مع المهندس مهدي الحمداني وزير الموارد المائية العراقي لمناقشة فرص تعزيز التعاون المشترك في مجالات إدارة المياه بين البلدين الشقيقين، والتقى مع السيد ماناوا بيتر وزير الموارد المائية والرى بدولة جنوب السودان لمناقشة موقف العلاقات المصرية الجنوب سودانية وسبل تعزيزها في الفترة القادمة، كما التقى سيادته مع حسن عبدي نور وزير الطاقة والمياه الصومالي لبحث سبل دعم التعاون بين مصر والصومال في مجال المياه.

وزير الرى محمد عبد العاطى أثناء مشاركته فى الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر بغداد الدولى الأول للمياه والمنعقد حالياً بالعاصمة العراقية بغداد

وزير الرى محمد عبد العاطى أثناء مشاركته فى الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر بغداد الدولى الأول للمياه والمنعقد حالياً بالعاصمة العراقية بغداد

وزير الرى محمد عبد العاطى أثناء مشاركته فى الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر بغداد الدولى الأول للمياه والمنعقد حالياً بالعاصمة العراقية بغداد

وزير الرى محمد عبد العاطى أثناء مشاركته فى الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر بغداد الدولى الأول للمياه والمنعقد حالياً بالعاصمة العراقية بغداد

وزير الرى محمد عبد العاطى أثناء مشاركته فى الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر بغداد الدولى الأول للمياه والمنعقد حالياً بالعاصمة العراقية بغداد

وزير الرى محمد عبد العاطى أثناء مشاركته فى الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر بغداد الدولى الأول للمياه والمنعقد حالياً بالعاصمة العراقية بغداد

وزير الرى محمد عبد العاطى أثناء مشاركته فى الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر بغداد الدولى الأول للمياه والمنعقد حالياً بالعاصمة العراقية بغداد

وزير الرى محمد عبد العاطى أثناء مشاركته فى الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر بغداد الدولى الأول للمياه والمنعقد حالياً بالعاصمة العراقية بغداد

وزير الرى محمد عبد العاطى أثناء مشاركته فى الجلسة الإفتتاحية لمؤتمر بغداد الدولى الأول للمياه والمنعقد حالياً بالعاصمة العراقية بغداد