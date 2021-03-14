شكرا لقرائتكم خبر عن كامل الوزير: استئناف تنفيذ خط سكة حديد «كفر الداود - السادات» بعد توقف 10 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل اعمال تنفيذ خط سكة حديد كفر داوود-السادات «الذي يربط بين خط امبابة/الاتحاد / القباري بالاسكندرية الحالي وبين مدينة السادات، بعد توقف أعمال التنفيذ منذ أكثر من 10 سنوات وحيث يبلغ طول الخط 34.4كم من نقطة تفرعه بين محطتي الطرانه وكفر داوود ويشمل عدد 3 محطات هي:

محطة ركاب بكم 16 لخدمة قرية الجزار- محطة بكم 28 لخدمة مدينة السادات- محطة لخدمة الركاب والبضائع في نهاية الخط بكم 34 لخدمة المنطقة الصناعية والميناء الجاف والمركز اللوجستي المزمع إنشائهما.

تابع الوزير استكمال تنفيذ الأعمال المدنية وأعمال انشاء الجسور من بداية الخط حتى كم 3.700 أمام سور دير البركة، حيث تقوم شركة النيل العامة لانشاء الطرق باستكمال تنفيذ الأعمال بعد التوقف منذ فبراير2010 .حيث تم الانتهاء من جميع الاعمال المدنية بالمشروع وإنشاء الجسور والتكاسي وأكشاك البلوك في المسافة من كم 19:500 إلى كم 34:400 وانشاء محطة انتهائية للركاب والبضائع بكم 34 ومحطة للركاب بكم 28 كما تم إنشاء كوبري معدني على الرياح الناصري بكم 2.500 وتقوم الشركة المنفذة حاليا بإعادة تأهيل هذه الأعمال بالتوازي مع استكمال تنفيذ الأعمال من بداية الخط كما يتم التنسيق مع مديرية المساحة بمحافظة المنوفية والجهات الامنية لتنفيذ قرار المنفعة العامة رقم ١٧٣٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بالخط وقد

وقد التقى الوزير خلال تفقده المشروع بعدد من الأهالي الذي صدر لارضهم قرار منفعة عامة لصالح تنفيذ المشروع وأكد لهم ان توجيهات القيادة السياسية بعدم الأضرار بمصلحة أي مواطن يتم ازالة أي عقار له أو له ارض داخل نطاق أي مشروع تقوم بتنفيذه الدولة مؤكدا انه يتم تعويض المواطنين التعويض المناسب وفقا للسعر الذي تحدده الهيئة العامة للمساحة وان عاى كل مواطن ان يطمئن فنحن في دولة القانون ومراعاة حقوق المواطنين.

وأشار الوزير إلى أن انشاء هذا الخط سيربط مدينة السادات بشبكة السكك الحديدية الحالية، للمساهمة في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية، وتسهيل حركة المواطنين، حيث يهدف الخط إلى ربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية المزمع إنشاؤها بمدينة السادات بميناء الاسكندرية من خلال خط إمبابة / الاتحاد / الاسكندرية والمزمع إزدواجة وكهربة وإشاراتة ليساهم في زيادة وتعظيم نقل البضائع عبر السكك الحديدية لتخفيف الضغط على الطرق وتقليل الحوادث وزيادة موارد هيئة السكك الحديدية كما يخدم الخط حركة الركاب بين محافظات المنوفية والبحيرة والقاهرة ومدينة السادات.