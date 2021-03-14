شكرا لقرائتكم خبر عن وسط إقبال متوسط.. انتظام الدراسه بالتيرم الثاني في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتظمت الدراسة بمدارس القليوبية في اول ايام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2020 / 2021 وسط اقبال متوسط ببعض المدارس اثر الظروف الاستثنائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد وتابع مديري الادارات بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية من خلال جولات مبدانية انتظام الدراسة

وقام عبدالرحمن فتح الباب مدير عام ادارة بنها التعليمية بمتابعة غرفة العمليات المشكلة لمتابعة مدارس الادارة والانضباط ومدي الالتزام بالاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

انتظام الدارسه بالتيرم الثانى فى القليوبية

وشدد فتح الباب على ضرورة ارتداء الطلاب للكمامات وتواحد المطهرات واجهزة قياس درجة الحرارة لمتابعة الطلاب قبل وبعد انتهاء اليوم الدراسي

وأكد فتح الباب على ان أعمال الفصل الدراسي الثاني تمت بلامشاكل وان مدارس بنها استقبلت طلابها من جديد خلال للعام الدراسي الحالي 2020/2021، في ظل الظروف الاستثنائية بسبب فيروس كورونا.

انتظام الدارسه بالتيرم الثانى فى القليوبية

وفي قليوب انتظمت الدراسة بمدارس الادارة وسط اقبال متوسط ومتابعة من مسئولي الادارة من خلال جولات مبدانية حيث قام محمد عبدالمقصود مدير الادارة التعليمية بقليوب بجولة صباح اليوم بمدارس الادارة لمتابعة الانضباط ومدي الالتزام بالاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

انتظام الدارسه بالتيرم الثانى فى القليوبية

وتابع عبدالمقصود ارتداء الطلاب للكمامات وتواحد المطهرات واجهزة قياس درجة الحرارة لمتابعة الطلاب قبل وبعد انتهاء اليوم الدراسي.

انتظام الدارسه بالتيرم الثانى فى القليوبية