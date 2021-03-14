شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة: تكثيف المتابعات للتأكد من تطبيق إجراءات التباعد فى المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عطية ، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على تكثيف المتابعات والاطمئنان علي سير اليوم الدراسي، والالتزام بالتباعد والحرص الشديد أثناء دخول الطلبة المدرسة والانصراف منها وعدم التزاحم .

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، أن ذلك مسئولية الإشراف ومدير المدرسة، مشددا على ارتداء الكمامات، واستخدام معقمات اليد، ومطهرات الأرض.

واستقبلت المدارس على مستوى الجمهورية الطلاب فى ثان أيام انطلاق الفصل الدراسي الثانى وسط إجراءات احترازية تمثلت في "تباعد وقياس درجة حرارة الطلاب"، إضافية إلى إلزام جميع الطلاب بارتداء الكمامة منذ لحظة دخول المدرسة حتى انتهاء اليوم الدراسي، وشهد انطلاق الفصل الدراسي الثاني تنظيم مراسم طابور الصباح وترديد الطلاب تحية العلم والسلام الجمهورى

وكانت وزارة التربية والتعليم، أكدت أن قرابة 23 مليون طالب موزعين على أيام الأسبوع حسب الصف الدراسى وجدول كل مدرسة، مشيرة إلى أن المدارس جاهزة لاستقبال الطلاب بشكل مستمر مع الحفاظ على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة لحماية الطلاب من كورونا.