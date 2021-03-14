اليوم.. البابا تواضروس يلقي عظة الأحد عن الصوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالى:

يلقي البابا تواضروس الثاني، في العاشرة والنصف من صباح اليوم الأحد، عبر قناة ON (إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المالكة لقنوات ON - dmc - الحياة - cbc)، كلمة، في إطار عظة الأحد الأسبوعية، يتناول قداسته فيها أسباب تغير علاقتنا بالطعام أثناء فترة الصوم.

وكان قد قام قداسة البابا تواضروس الثاني أمس، بسيامة ١٩ كاهنًا جديدًا للخدمة الكهنوتية والرعوية، منهم ١٢ كاهنًا للخدمة بالقطاعات الرعوية بالقاهرة وكاهنين للإسكندرية ومثلهما لخدمة الكرازة بأفريقيا، وثلاثة لإيبارشية الأقصر وكاهنًا واحدًا للولايات المتحدة الأمريكية.

وصلى البابا قداس السبت من الأسبوع الأول من الصوم الأربعيني المقدس صباح أمس بالكاتدرائية الكبرى بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وشاركه عدد كبير من أحبار الكنيسة، وعقب صلاة الصلح، تمم قداسته صلوات سيامة الكهنة الجدد لينالوا درجة القسيسية.