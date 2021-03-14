بعد توقف أكثر من 10 سنوات.. الوزير يتابع أعمال خط سكة حديد "كفر داود- السادات" -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، اليوم الأحد، أعمال تنفيذ خط سكة حديد كفر داود- السادات الذي يربط بين خط إمبابة/ الاتحاد/ القباري بالإسكندرية الحالي، وبين مدينة السادات، بعد توقف أعمال التنفيذ منذ أكثر من 10 سنوات.

يبلغ طول الخط 34.4كم من نقطة تفرعة بين محطتَي الطرانة وكفر داود، ويشمل عدد 3 محطات؛ هي (محطة ركاب بكم 16 لخدمة قرية الجزار- محطة بكم 28 لخدمة مدينة السادات- محطة لخدمة الركاب والبضائع في نهاية الخط بكم 34 لخدمة المنطقة الصناعية والميناء الجاف والمركز اللوجستي المزمع إنشاؤهما).

تابع الوزير استكمال تنفيذ الأعمال المدنية وأعمال إنشاء الجسور من بداية الخط حتى كم 3.700 أمام سور دير البركة؛ حيث تقوم شركة "النيل العامة لإنشاء الطرق" باستكمال تنفيذ الأعمال بعد التوقف منذ فبراير2010؛ حيث تم الانتهاء من جميع الأعمال المدنية بالمشروع، وإنشاء الجسور والتكاسي وأكشاك البلوك في المسافة من كم 19:500 إلى كم 34:400، وإنشاء محطة انتهائية للركاب والبضائع بكم 34، ومحطة للركاب بكم 28، كما تم إنشاء كوبري معدني على الرياح الناصري بكم 2.500.

وتقوم الشركة المنفذة حاليًّا بإعادة تأهيل هذه الأعمال بالتوازي مع استكمال تنفيذ الأعمال من بداية الخط، كما يتم التنسيق مع مديرية المساحة بمحافظة المنوفية والجهات الأمنية لتنفيذ قرار المنفعة العامة رقم ١٧٣٦ لسنة ٢٠٢٠ الخاص بالخط.

والتقى الوزير خلال تفقده المشروع عددًا من الأهالي الذين صدر لأراضيهم قرار منفعة عامة لصالح تنفيذ المشروع، وأكد لهم أن توجيهات القيادة السياسية بعدم الإضرار بمصلحة أي مواطن تتم إزالة أي عقار له أو له أرض داخل نطاق أي مشروع تقوم بتنفيذه الدولة.

وأكد وزير النقل أنه يتم تعويض المواطنين التعويض المناسب وفقًا للسعر الذي تحدده الهيئة العامة للمساحة، وأن على كل مواطن أن يطمئن؛ فنحن في دولة القانون ومراعاة حقوق المواطنين.

وأشار الوزير إلى أن إنشاء هذا الخط سيربط مدينة السادات بشبكة السكك الحديدية الحالية؛ للمساهمة في إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية، وتسهيل حركة المواطنين؛ حيث يهدف الخط إلى ربط الميناء الجاف والمنطقة اللوجستية المزمع إنشاؤها بمدينة السادات بميناء الإسكندرية من خلال خط إمبابة/ الاتحاد/ الإسكندرية، والمزمع ازدواجية وكهربة إشاراته ليسهم في زيادة وتعظيم نقل البضائع عبر السكك الحديدية؛ لتخفيف الضغط على الطرق وتقليل الحوادث وزيادة موارد هيئة السكك الحديدية، كما يخدم الخط حركة الركاب بين محافظات المنوفية والبحيرة والقاهرة ومدينة السادات.