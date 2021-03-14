شكرا لقرائتكم خبر عن «شد وجذب».. تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 14 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسعار الذهب اليوم الأحد 14 مارس 2021 في مصر
سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم فى مصر 874 جنيهًا.
وسعر الذهب عيار 21 اليوم فى مصر 764 جنيهًا.
و سعر الذهب عيار 18 اليوم فى مصر 646 جنيهًا.
و سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر 506 جنيه
و سعر الذهب عيار 10 اليوم في مصر 361جنيها
وسعر الجنيه الذهب اليوم فى مصر 6112 جنيهات.
وسعر أوقية الذهب اليوم فى مصر اكثر من26977 ألف جنيه.
وسعر كيلو الذهب اليوم فى مصر يصل إلي أكثر من850 ألف جنيه.
شد وجذب
ويخضع سوق الذهب مثل أي سوق آخر إلى المضاربات والتقلبات إذ يُعد ملاذا آمنا أكثر فعالية مقارنة مع أي معدن ثمين آخر يستخدم في الاستثمار.
كما أنه أيضًا يحمل خصائص الحيطة في عدد من الدول واكتنازه والتخلص منه يلعب دورا أكبر في التأثير على سعره أكثر من استهلاكه .
كما أنه أيضا كان المعيار النسبي للعملة في عدة مناطق اقتصادية أو بلدان العالم، ولا يزال هو المسيطر في بعض البلدان.