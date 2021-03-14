شكرا لقرائتكم خبر عن «شد وجذب».. تعرف على أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 14 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل

شد وجذب

ويخضع سوق الذهب مثل أي سوق آخر إلى المضاربات والتقلبات إذ يُعد ملاذا آمنا أكثر فعالية مقارنة مع أي معدن ثمين آخر يستخدم في الاستثمار.

كما أنه أيضًا يحمل خصائص الحيطة في عدد من الدول واكتنازه والتخلص منه يلعب دورا أكبر في التأثير على سعره أكثر من استهلاكه .

كما أنه أيضا كان المعيار النسبي للعملة في عدة مناطق اقتصادية أو بلدان العالم، ولا يزال هو المسيطر في بعض البلدان.

تذبذب الذهب

يتوقع الكثير من محللي سوق الذهب أن ينخفض سعر الذهب إذا استمر الدولار بالصعود، حيث يتأثر سعر الذهب في مصر بشكل ملحوظ بسعره عالميًّا، والذي انخفض نتيجة صعود سعر الدولار.