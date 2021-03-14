شكرا لقرائتكم خبر عن التموين : استمرار خفض سعر الدواجن لـ30 جنيها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار مبادرة تخفيض سعر الدواجن المجمدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة بسعر 30 بدلا من 37 جنيها للكيلو، في إطار الحرص على توفير المنتجات بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى .

كما تقوم شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين بإتاحة صرف منتجات الدواجن المجمدة لأصحاب البطاقات التموينية ضمن سلع فارق نقاط الخبز وهى السلع التي تصرف للمواطنين مجانا مقابل الترشيد في استهلاك الخبز المدعم .

جدير بالذكر، أن وزارة التموين قامت بتعزيز المخزون داخل المخازن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وفروع الشركات التابعة ومد المجمعات الاستهلاكية بكافة المنتجات أولا بأول لمواجهة اى طوارئ، بجانب تعزير المخزون من الاستراتيجي من السلع المدعة، حيث تم زيادة تأمين المخزون من القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم من خلال تنوع مصادر استيراد الأقماح على مدار الأيام الماضية حيث نجحت الوزارة فى زيادة مخزون القمح الى ما يقرب من 5.7 أشهر بجانب زيادة مخزون الأرز والزيت وكافة السلع الأساسية والبقوليات مع التعاقد على كميات كبيرة من اللحوم الطازجة مع الجهات السودانية .