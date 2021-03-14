شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الفصل الدراسي الثانى بتحية العلم وسط إجراءات وقائية مشددة.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت المدارس على مستوى الجمهورية الطلاب فى ثان أيام انطلاق الفصل الدراسي الثانى وسط إجراءات احترازية تمثلت في "تباعد وقياس درجة حرارة الطلاب"، إضافية إلى إلزام جميع الطلاب بارتداء الكمامة منذ لحظة دخول المدرسة حتى انتهاء اليوم الدراسي، وشهد انطلاق الفصل الدراسي الثاني تنظيم مراسم طابور الصباح وترديد الطلاب تحية العلم والسلام الجمهورى.

وحذر محمد ناصف مدير مدرسة الجيزة الإعدادية بنين التابعة لمديرية التربية والتعليم بالجيزة الطلاب من التهاون فى تطبيق الإجراءات الاحترازية، أو التخاذل فيها أثناء التواجد فى الفصول، كما هنأ الطلاب ببدء الفصل الدراسي الثاني والعودة للمدرسة، موضحا أنه تم توزيع حضور الطلاب على عدد أيام الأسبوع.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن قرابة 23 مليون طالب موزعين على أيام الأسبوع حسب الصف الدراسى وجدول كل مدرسة، مشيرة إلى أن المدارس جاهزة لاستقبال الطلاب بشكل مستمر مع الحفاظ على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة لحماية الطلاب من كورونا.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن خطة حضور الطلاب بالترم الثانى بالنسبة للصفوف من KG1 وحتى الثالث الابتدائى، الحضور في مدارس الفترة الواحدة سيكون 4 أيام في الأسبوع، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" سيكون الحضور 3 أيام في الأسبوع، والمدارس تحدد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى كل مدرسة، و الصفوف من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائي، الحضور في "مدارس الفترة الواحدة" يومين أسبوعيًا، وبالنسبة "للمدارس الفترتين" 3 أيام في الأسبوع، والمدارس تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب.

وأشارت الوزارة إلى أنه بالنسبة للصفوف من الأول إلى الثالث الإعدادي، الحضور يومين أسبوعيًا، ويتم تحديد الجدول النهائي لحضور الطالب على مستوى المدرسة، والصفوف الأول إلى الثالث الثانوي، الحضور يومين أسبوعيًا.



أحد الطلاب



إرتداء الكمامات



الإجراءات الإحترازية في المدارس



التباعد في الطابور



إلتزام الطالب



إلتزام الطلاب بالطابور



الطابور الصباحي



الطابور



الطلاب في المدارس



الطلاب في المدرسة



الطلبة (2)



الطلبة



العام الدراسي الثاني



إنتشار الطلاب في الطابور



بدء الطابور



بدء العام الدراسي الثاني



بدء العام الدراسي



بدء توافد الطلاب



توافد الطلاب



دخول الطلاب للمدارس



دخول الطلاب



درجة الحرارة



طابور الصباح



طلبة الإعدادية



فرحة الطلاب بعودة الدراسة



قياس الحرارة عند دخول المدرسة