شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة على الطرق اليوم وطقس دافئ بالقاهرة.. والعظمى بالعاصمة 24 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الأحد، طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل والرياح معتدلة، وطقس حار على جنوب سيناء، وطقس حار جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على شمال البلاد، مائل للبرودة على جنوب سيناء بارد على جنوب البلاد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 14 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 31 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 16 درجة.