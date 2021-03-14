شكرا لقرائتكم خبر عن «ظاهرة الفصول الأربعة» .. تعرف على الطقس والظواهر الجوية من اليوم حتى الجمعة المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من أحوال الطقس خلال الأيام القادمة وأكدت الهيئة أن الطقس متقلب ودرجات الحرارة مختلفة خلال اليوم الواحد.

وأكد خبراء الأرصاد أن خلال تلك الأيام مكن أن تشهد البلاد طقس الفصول الأربعة خلال اليوم .

وجددت الهيئة تحذيرها للمواطنين من تخفيف الملابس وأكدت أنه مازال في الشتاء 8 أيام يجب أن يحذر المواطنين فيها من تقلبات الجو خاصة وأن تلك الفترة يعقبها الدخول في شهر الربيع والذى يشهد أيضا فترة تقلبات جوية ورياح خماسينية .

وأعلنت الهيئة حالة الطقس الظواهر الجوية المتوقعة بداية من اليوم الأحد 14 مارس 2021 حتى الجمعة 19 مارس 2021، مشيرة إلى ظهور الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق خلال تلك الأيام .

** خريطة الظواهر الجوية المتوقعة حتى يوم الجمعة المقبل، كما يلى:

- يوم الأحد 14 مارس:

تقلب في الطقس وشبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- يوم الإثنين 15 مارس:

تقلب في الطقس وشبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- يوم الثلاثاء 16 مارس:

تقلب في الطقس وشبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد، ونشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء

- يوم الأربعاء 17 مارس:

تقلب في الطقس وشبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

- يوم الخميس 18 مارس:

تقلب في الطقس وشبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء. نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

- يوم الجمعة 19 مارس:

تقلب في الطقس وشبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء. نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء .