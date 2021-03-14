شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الإسكندرية» تفاجئ مخابز بلدية ومحال بـ8 إدارات وتحرر 238 محضرا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية فى الإسكندرية، إن المديرية بالتنسيق مع الاجهزة الرقابية المختصة، شنت حملات مفاجئة على المخابز البلدية ومستودعات بيع اسطوانات البوتاجاز والبدالين التموينيين والمحال التجارية، بهدف ضبط المنظومة التموينية والتأكد من الالتزام بالتعليمات وتشديد الرقابة على المخابز والانشطة التموينية المختلفة، للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام بـ8 إدارات فرعية أسفرت عن تحرير 238 محضراً بمخالفات متنوعة.

حررت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، برئاسة سليمان الطيب، 21 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها 19 محضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن ، ومحضر لمخبز سياحى بدون ترخيص.

وفى إدارة تموين المنتزة حررت الحملة 18 محضر تنوعت بين 8 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها 4 محاضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن،ومحضر لمخبز سياحى بدون ترخيص، و6 محاضر عدم حمل شهادات صحية، ومحضرين عدم الإعلان عن الأسعار و السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر لمجمع استهلاكى مخالف.

وفى إدارة تموين شرق أسفرت الحملة عن تحرير 36 محضر شملت 15 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 13 محضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن ، وضبط 75 كجم أجزاء دواجن و 45 كجم دواجن كاملة مذبوحة خارج المجازر، وضبط 5 كجم لحوم مجمدة مجهولة المصدر فى أحد المطاعم، و12 محضر عدم حمل شهادات صحية، و6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و السلع الغذائية بالأسواق، و5 محاضر البقالين تموين مخالفين، ومحضر إدارة و تشغيل مخزن للمواد الغذائية بدون ترخيص.

وفى إدارة تموين العامرية حررت الحملة 39 محضر شملت 19 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 13 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و5 محاضر لبقالين تموين مخالفين، و7 محاضر عدم حمل شهادات صحية، 5 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق ، ومحضر إدارة مخبز سياحى بدون ترخيص، ومحضرين أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.

وفى إدارة تموين العجمى حررت الحملة 50 محضر 12 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و 14 محضر عدم حمل شهادات صحية، و10 محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالاسواق، و10 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، و4 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد.

وفى إدارة تموين غرب و الجمرك أسفرت الحملة عن تحرير 22 محضر تنوعت بين 10 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و3 محاضر البقالين تموين، و3 محاضر عدم حمل شهادات صحية ، و6 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و3 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص.

وفى إدارة تموين برج العرب حررت الحملة 28 محضر تنوعت بين 4 محاضر لمخابز بلدية مخالفة، ومحضر لبقال تموين مخالف، و10 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و11 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضر إدارة و تشغيل ورشة لتصنيع الحلويات بدون ترخيص، ومحضر لمخبز سياحي بدون ترخيص.

وفى إدارة تموين وسط حررت الحملة 23 محضر شملت 11 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 10 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، ومحضرين لبقالين تموين مخالفين، ومحضرين لمجمعات استهلاكية مخالفة، و8 محاضر عدم حمل شهادات صحية، ومحضر مستودع سولار لعدم الجدية فى التطوير،فضلا عن سحب 4 عينات دقيق بلدى من عدد 4 مطاحن للتحليل.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.