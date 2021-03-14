شكرا لقرائتكم خبر عن شوهوا وجهها بـ«تنر».. الحكم في اتهام 3 أشخاص بقتل زوجة أحدهم اليوم بعد إحالتهم للمفتي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تصدر محكمة جنايات البحر الأحمر، برئاسة المستشار زين العابدين عبدالمنصف، الأحد، حكمها على 3 متهمين بقتل فتاة في الجناية رقم 1482 لسنه 2019 جنايات رأس غارب، بعد إحالة أوراقهم في الجلسة الماضية إلى مفتي الجمهورية.

تعود وقائع الدعوى إلى وجود علاقة غير شرعية بين المتهم الأول والمجنى عليها، أسفرت عن طفل، ورفض المتهم الاعتراف به حتى أقامت المجنى عليها دعوى نسب وصدرت لها حكم، ما أوجس في نفسه خيفة من افتضاح أمره، فعقد العزم وبيت النية واتفق مع المتهمين الآخرين على قتلها لوأد تلك الفضيحة، فاستدرجها إلى مدينة الغردقة بعدما وعدها بإتمام زواجه منها والاعتراف بالطفل، وقتلوها وألقوا جثتها بطريق رأس غارب الشيخ فضل ورش مادة تنر على وجهها لإخفاء معالمها، وحاولوا التخلص من الطفل بمدينة العياط إلا أن العناية الإلهية أبت ذلك، وتم العثور عليه، وإحالة المتهمين إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامهم.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، برئاسة العميد محمد دردير، مدير المباحث الجنائية، قد تمكنت من كشف غموض العثور على جثة ربة منزل ملقاة شبه عارية بطريق راس غارب الشيخ فضل مشوهة الوجه، حيث تم إلقاء القبض على مقاول وعاطل وسائق، ارتكبوا واقعة قتلها والتخلص من الجثة وتم تحرير المحضر بالواقعة.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت مباحث قسم شرطة رأس غارب، اخطارا من سائق يفيد عثوره على جثة سيدة بطريق الشيخ فضل والعثور على بعض المتعلقات الخاصة بها ومن بينها ورقة مسجل عليها رقم تليفون لشخص يدعي ماهر.

وعلي الفور تم إخطار اللواء أشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر الذي أمر بتشكيل فريق بحث لضبط الجاني وكشف غموض الحادث وبالاشتراك مع مباحث قسم ثان الغردقة توصل فريق البحث أن مرتكبي الواقعة كل من عماد. ح مقاول بناء، ومحمود. م عاطل، وماهر. ش سائق تاكسى، وأن المتهم الثاني المدعو محمود. م كانت تربطه علاقة غير شرعية مع المجنى عليها المدعوه «ضحي. ج» 35 سنة مقيمة بمحافظة المنيا، وانجبت منه طفلا وقامت برفع دعوي قضائية لاثبات نسب الطفل منه وحكمت المحكمة لها بثبوت النسب وقام المتهم الثاني بالاتفاق مع المتهمين الآخرين باستدراج المجني عليها من المنيا للغردقة، بعد أن أوهمها بزواجها رسميا وقاموا بتأجير شقة واتفقوا على أن يقَوموا بقتلها بعد اقناعها بالسفر للقاهرة لاستكمال أوراق القضية وإجراء تحليل dna، وقاموا بقتلها بطريق غارب الشيخ فضل والقاء الجثة بجانب الطريق.

وتبين من تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين قاموا بنزع ملابس المجني عليها بالكامل ورش مادة «تنر» على وجهها حتى لا تظهر ملامحها كما كشفت أقوال والدة المجنى عليها في النيابة العامة أنها متغيبة منذ منتصف الشهر الماضى تقريبا وهى متعودة الاختفاء والعودة مرة أخرى للمنزل وتم القاؤ القبض على المتهمين وحبسهم واحالتهم للمحاكمة الحنائية.