شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع المعاهد الأزهرية يصدر تعليمات للطلاب والمدرسين مع بدء الدراسة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الدراسة الفعلية في المعاهد الأزهرية، اليوم الأحد، وسط تعليمات هامة أصدرها قطاع المعاهد الأزهرية، للطلاب وهى:

1- قياس درجة الحرارة قبل دخول المعهد .

2 - مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي بين كل طالب والاخر عند الانتظار امام بوابة المعهد أو الوقوف في طابور الصباح أو الجلوس في الفصول.

3 - التوجه للفصول بهدوء ودون تدافع .

4 - الالتزام بالارتداء السليم للكمامة منذ الدخول من بوابة المعهد وطوال فترة التواجد بالمعهد .

5 - غير مسموح بتداول الأدوات المكتبية أو الأدوات الوقائية بين الطلاب .

6 -مراعاة احضار زجاجة المياه الخاصة بكل طالب.

7 - مراعاة الانصراف بعد انتهاء اليوم الدراسي بنظام ودون تدافع او تزاحم .

8 - ممنوع التجمعات أمام باب المعهد ومغادرة المعهد فور الانتهاء من اليوم الدراسي .