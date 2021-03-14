شكرا لقرائتكم خبر عن هل يصل ثواب قراءة القرآن وهبة أجرها للمتوفى ؟.. دار الإفتاء تجيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، مضمون السؤال: «حكم الشرع في قراءة القرآن وهبة أجرها للمتوفى؟».

وردت دار الإفتاء قائلة : يجوز قراءة القرآن على الموتى وهبة أجرها إليهم، وهي مِن الأمور المشروعة التي وردت بها الأدلة الصحيحة مِن الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة وأطبق على فعلها السلف الصالح وجرى عليها عمل المسلمين عبر القرون مِن غير نكير؛ سواء كان ذلك حال الاحتضار، أو بعده، أو عند صلاة الجنازة، أو بعدها، أو حال الدفن، أو بعده.

وقالت دار الإفتاء، إنه يجوز قراءة القرآن على الموتى وهبة أجرها إليهم، وهي مِن الأمور المشروعة التي وردت بها الأدلة الصحيحة مِن الكتاب الكريم والسنة النبوية الشريفة وأطبق على فعلها السلف الصالح وجرى عليها عمل المسلمين عبر القرون مِن غير نكير.