شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية للزيوت: زيادة معدلات الإنتاج لـ500 طن يوميا لتوفيره للمواطنين على بطاقات التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد عبد الوهاب رئيس شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية زيادة معدلات إنتاج الشركة من زيت الطعام من 400 طن إلى 500 طن يوميا من خلال المصانع التابعة للشركة، ويتم توفير هذه الكميات لشركتى الجملة " العامة والمصرية " والمجمعات الاستهلاكية لتوفيره للمواطنين على بطاقات التموين فى مختلف المحافظات، بجانب التعاقد على كميات كبيرة من زيت الطعام .

وأكد أحمد عبد الوهاب رئيس شركة الإسكندرية للزيوت والصابون فى تصريحات خاصة على توفير كميات كبيرة من زيت الطعام لدى الوزارة والشركة القابضة للصناعات الغذائية تكفى احتياجات المواطنين لفترات كبيرة .

يأتى ذلك فى الوقت الذى تقوم فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية والشركة القابضة للصناعات الغذائية بتطوير شركات الزيوت لاستمرار إنتاج زيت الطعام بشكل جيد وطرحه على بطاقات التموين وبمنافذ المجمعات الاستهلاكية، وأن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تقوم بتوفير السلع أولا بأول .

وكان تقرير وزارة التموين والتجارة الداخلية قد كشف توفير كميات كبيرة من السلع الأساسية وصرفها على المواطنين مع استمرار طرح زيت الطعام على بطاقات التموين بسعر 17 جنيها للتر رغم بيعه في السوق الحر بسعر يتجاوز 22 جنيها، وذلك في إطار حرص الوزارة على تخفيف العبء على المواطنين بجانب أيضا توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق الأخرى كما تقوم شركات الجملة التابعة للوزازة بضخ 8.366 طن سكر يومياً، لمنافذ صرف السلع التموينية، وأكثر من 3.900 طن زيت طعام وما يقارب الـ 1.500 طن أرز، وأكثر من 470 طن مكرونة يومياً لمنافذ التوزيع، والتى يصل عددها إلى حوالى 40 ألف منفذ يقومون بصرف السلع التموينية للمواطنين، تتنوع ما بين بدالي التموين و6 آلاف منفذ، وأكثر من 1300 مجمع استهلاكى.