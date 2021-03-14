شكرا لقرائتكم خبر عن بينها حياة كريمة.. نائب محافظ القليوبية يتفقد عددا من المشروعات بالخانكة وشبين القناطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، السبت، عددا من المشروعات التي تم الانتهاء منها والجاري إنشاؤها بنطاق مدينة الخانكة، وشبين القناطر.

ففي الخانكة تفقد نائب المحافظ، يرافقه العميد خالد كشك رئيس مركز ومدينة الخانكة، عددا من الطرق الداخلية التي تم الانتهاء منها سواء الطرق الاسفلتية أو الانترلوك للطرق الفرعية والمنفذة ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي وذلك تمهيدا لاستلامها ضمن أعمال لجنة استلام الطرق والكباري والانفاق برئاسته.

كما تفقد نائب المحافظ الأعمال الإنشائية الجارية بمدرسة الخانكة الثانوية الزراعية والمتمثلة في إنشاء مبنى إداري ومبنى تعليمي ومبنى للتربية الحيوانية والداجنة. وتفقد المنشآت القائمة والمشروعات الإنتاجية بالمدرسة، مؤكدا على ضرورة التنسيق بين المدرسة ومجلس المدينة لتسويق المنتجات بشكل جيد.

كما تفقد نائب المحافظ يرافقه النائب حافظ عمران عضو مجلس النواب وخالد العرفي رئيس مركز ومدينة شبين القناطر والمهندسة هالة هزاع ممثل الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي الأعمال الجارية بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنشأة الكرام والمتمثلة في أعمال تجهيز الموقع وانشاء السور وجسات التربة.

كما تم تفقد عددا من مواقع العمل في مشروعات أعمال الصرف الصحي والشبكات بقرى مركز شبين القناطر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكد نائب المحافظ ضرورة المتابعة المستمرة للأعمال على مدار الساعة مشيرا إلى متابعة السيد المحافظ المستمرة للمشروعات الجارية ضمن المبادرة.