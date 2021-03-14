شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ثاني وجهة سياحية مفضلة لدي المواطن الصربي بعد اليونان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، جوجوسلاف لى فوكادينوفيك سفير جمهوريا صربيا في القاهرة، وبالما مركوفيك دراجان رئيس ومؤسس حزب الصرب المتحدة، وعضو البرلمان الصربي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مصر وصربيا في مجال السياحة.

وجاء هذا اللقاء في إطار زيارة بالما ماركوفيك لمصر، وحضر اللقاء المستشار عبد المحسن شافعي رئيس الإدارة المركزية للعلاقات العامة والدولية بالوزارة.

واستهلت نائبة الوزير اللقاء بالترحيب بالضيوف وبالتأكيد على الاهتمام بتوطيد العلاقات المصرية الصربية خاصة في مجال السياحة.

واستعرضت الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لدعم القطاع السياحي والإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية المطبقة للعودة التدريجية الآمنة للسياحة واحتواء تبعات أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد.

ومن ناحيته، أكد ماركوفيتش تميز العلاقات المصرية الصربية، وأن مصر تعتبر ثاني وجهة سياحية مفضلة لدي المواطن الصربي بعد اليونان، مما يمثل فرصة جيدة للمقاصد السياحية المصرية لجذب مزيد من السائحين الصرب.

كما تم مناقشة إمكانية تنظيم رحلات سياحية لعدد من أكبر الأطباء الصرب والأشهر علي مستوى الاتحاد الأوروبي لزيارة مصر خلال الفترة القادمة بالاضافة إلى إمكانية تنظيم رحلات طلابية إلي البحر الأحمر وربطها بزيارات إلى كل من الأقصر وأسوان لجذب شريحة طلاب المدارس والجامعات.

وأعقب الاجتماع تسجيل مقابلة تليفزيونية مع ماركوفيتش والتي سيتم عرضها من خلال القناة التليفزيونية TV Palma Plus التابعة لشركته إلى جانب عرض الأفلام الدعائية المختلفة للاستعانة بها في الترويج للمقصد السياحي المصري، بالإضافة إلى عرض هذه الأفلام عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي.

وكانت غادة شلبي كانت قد قامت بزيارة ترويجية إلى صربيا في ديسمبر الماضي بهدف تسليط الضوء على المقومات السياحية المختلفة التي يتمتع بها المقصد السياحي المصرى وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة الي مصر من الأسواق السياحية الواعدة ومنها صربيا.