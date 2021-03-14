شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: افتتاح 50% من حديقة العاصمة الإدارية للمواطنين في 30 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنه سيتم افتتاح 50% من حديقة العاصمة الإدارية للمواطنين في 30 يونيو، وسيكون سعر تذكرة دخول الحديقة يتناسب مع تغطية تكاليف الصيانة.

وأضاف عباس، خلال تغطية خاصة عن «العاصمة الإدارية الجديدة» ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أنه يوجد 36 بوابة على طول النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية، فيما يبلغ طول النهر الأخضر 11 كيلو مترًا وسيصل للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، كما أن النهر الأخضر تبلغ مساحته ألف فدان، وتم تقسيمه لمناطق ترفيهية وتعليمية وثقافية.

وأشار عباس إلى أنه سيتم إنشاء بحيرة على مساحة 25 فدانًا بها مطاعم وألعاب مائية، كما يوجد أكبر ساحة للمناسبات على مساحة 10 أفدنة، تم زراعتها وتجهيزها على أعلى مستوى للاحتفالات، مع توفير أنشطة ترفيهية مختلفة في حديقة العاصمة الإدارية.

وكشف أنه سيتم إنشاء مطاعم وكافتيريات وبحيرات بحديقة العاصمة الإدارية، موضحا أن جميع المناطق داخل العاصمة الإدارية مفتوحة وبلا أسوار، ويعمل فيها 300 ألف شخص 90% منهم شباب.