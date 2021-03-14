شكرا لقرائتكم خبر عن حالة نادرة .. ولادة طفلة بشعر «شايب» وعينين مختلفتين في الأقصر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدينة الاقصر، حالة ولادة نادرة، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي«فيسبوك»، صورًا لرضيعة مولودة حديثا، شعرها به شيب في ظاهرة نادرة، بأحد المراكز الطبية بالأقصر.

ولادة طفلة بشعر ابيض

وقال الدكتور حامد سيد أحمد، المشرف على عملية الولادة، إن الرضيعة بحالة صحية جيدة ولم تكن الوحيدة، بل سبقتها أختها، والتي ولدت بشعر أبيض واختفى مع الوقت، وكذلك كانت عينيها مختلفتين، واحدة زرقاء والأخرى بنية، مرجحًا أن يختفي الشيب من الشعر مع الوقت.

ولادة طفلة بشعر ابيض

وأضاف أن العوامل الوراثية هي المتحكمة في حدوث مثل هذه الحالات النادرة، لأن والديها أقارب، ما تسبب في ظهور الشيب في فروة الرأس، موضحا أن هذه الحالة تسمي بمتلازمة «ورد امبرج» يولد خلالها الطفل ببعض التغيرات وينتج عنه الشعر الأبيض.

ولادة طفلة بشعر ابيض