شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: مراجعة جميع تراخيص البناء التي صدرت ويمكن إلغاءها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إنه لن يسمح بالبناء في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية، كما أنه سيتم تنفيذ الاشتراطات الجديدة للبناء فور صدورها.

وأضاف عباس، خلال تغطية خاصة عن «العاصمة الإدارية الجديدة» ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أنه سيتم مراجعة جميع تراخيص البناء التي صدرت ويمكن إلغاءها، كما أنه لا بد من تطبيق الأكواد الجديدة على جميع تراخيص البناء.

وحذر نائب وزير الإسكان من أنه سيتم إلغاء رخص المباني إذا صدرت دون جراچات بها، كما سيتم منع تحويل الوحدات السكنية إلى محلات أو مقاهي، مع قصر الأنشطة التجارية على الشوارع الرئيسية.

وكشف عباس أن ما حدث من بناء عشوائي خلال السنوات الماضية لا يليق بمصر، متابعا: «لا أحد كان يتخيل إصدار قرار وقف البناء حتى تعديل الاشتراطات»، مؤكدا أنه سيتم وضع اشتراطات عامة للبناء في المدن الكبرى وكل مدينة سيكون لها اشتراطات خاصة بالبناء والارتفاعات، كما أن الشوارع الضيقة لن يكون بها ارتفاعات سكنية.

وشدد على أنه لن يتم السماح بالبناء على المساحات الصغيرة للأراضي، كما أنه تم وضع بدائل لمساحات الأراضي الصغيرة كوحدة سكنية، أو أرض بنفس القيمة، ويمكن الاستفادة من مساحات الأراضي الصغيرة لتكون جراجات إلكترونية.

وقال نائب وزير الإسكان إن أقصى ارتفاع لأي مبنى سيكون أرضي و4 طوابق، وهناك اشتراطات لارتفاعات العمارات المطلة على الشوارع الرئيسية، ولن يسمح بتغيير نشاط أي وحدة سكنية.