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رياح وشبورة مائية .. الأرصاد تعلن حالة الطقس من الأحد 15 مارس إلى الجمعة 19 مارس

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أحمد جودة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية المصرية عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الأحد 14 مارس إلى الجمعة 19 مارس 2021 حيث جاءت كما يلي :

- حالة الطقس الأحد 14 مارس 2021 :

شبورة مائية صباحا : على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء .

- حالة الطقس الإثنين 15 مارس 2021 :

شبورة مائية صباحا : على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء .

نشاط رياح : على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد .

- حالة الطقس الثلاثاء 16 مارس 2021 :

شبورة مائية صباحا : على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء .

نشاط رياح : على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد .

- حالة الطقس الاربعاء 17 مارس 2021 :

شبورة مائية صباحا : على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء .

- حالة الطقس الخميس 18 مارس 2021 :

شبورة مائية صباحا : على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية وشمال ووسط سيناء .

نشاط الرياح : على مناطق من جنوب سيناء.

- حالة الطقس الجمعة 19 مارس 2021 :

شبورة مائية صباحا : على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء .

نشاط الرياح : على مناطق من جنوب سيناء.

- حالة الطقس من الأحد 14 مارس إلى الجمعة 19 مارس2021

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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