شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار الرئيس: الفترة المقبلة يمكن أن تشهد المزيد من إصابات «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طمأن الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، المصريين بشأن لقاح كورونا في مصر، قائلا: «أطمئن الناس بشدة أن هذه التطعيمات آمنة 100% وأجريت عليها العديد من التجارب الإكلينيكية السريرية».

وأضاف تاج الدين، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» على «إم بي سي مصر»، أن لقاحات كورونا ليس لها آثار جانبية شديدة أو حادة تمنع تلقي التطعيم، مشيرًا إلى أن «اللقاح يقلل انتشار المرض بين الأشخاص والأفراد ويمنع المضاعفات الخطيرة أو القاتلة نتيجة هذا المرض».

وأوضح مستشار الرئيس أن المتاح عالميا من لقاح كورونا ليس كافيا، لأن الدول التي تنتج هذه اللقاحات استحوذت لنفسها على أكبر قدر ممكن منها، متابعا: «الإقرارات التي يمضي عليها الراغبون في تلقى لقاح كورونا، أدى إلى إحجام الناس عن التطعيم باللقاح، لاسيما وأن اللقاحات أنتجت بما يسمى بتسجيل طوارئ وعاجل وليس تسجيلا نهائيا».

وتابع تاج الدين: «ليس هناك دولة حول العالم حصلت على ما تم التعاقد عليه من قبل الشركات المصنعة للقاح»، مضيفًا: «نتعامل في حدود 400 ألف جرعة لقاح لفيروس كورونا، ونسعى بشكل حثيث لجلب المزيد من الجرعات خلال الفترة المقبلة».

وأوضح: «نمر بمرحلة التذبذب في أعداد الإصابات بالفيروس، والإصابات العائلية أصبحت السمة الأكثر شيوعًا في الأونة الأخيرة»، لافتًا إلى أن كبار السن هم الأكثر عرضة للإصابة الشديدة والوفاة.

وأشار مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية: «نتعامل مع وباء حديث لا نعرف عنه الكثير من المعلومات، والالتزام بالإجراءات الاحترازية هي السبيل الوحيد للوقاية من إنتشار الفيروس»، مشيرًا إلى الفترة المقبلة يمكن أن تشهد المزيد من الإصابات بسبب العادات المتوارثة لدى المواطنين خلال شهر رمضان.