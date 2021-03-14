شكرا لقرائتكم خبر عن وزيري: بدء عملية تطوير القاهرة التاريخة في غضون أسابيع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن موعد بدء عملية تطوير منطقة القاهرة التاريخية والتي تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية لإظهارها في أبهى صورها، مؤكدا أنه سيتم البدء في عملية تطوير القاهرة التاريخية خلال بضعة أسابيع.

وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، خلال لقائه مع الإعلامية «قصواء الخلالي» المذاع على فضائية «Ten»، أنه من المقرر الانتهاء من عملية التطوير للقاهرة التاريخية قبل ثلاث سنوات، لافتا إلى أنه تسهيلا لتلك المهمة سيتم تقسيم المنطقة لعدة قطاعات تتولي كل مجموعة عمل تطوير وتجميل المنطقة المكلفة بها.

وأوضح أنه من بين الاهداف الرئيسية لعملية تطوير القاهرة التاريخية مراعاة أصحاب الحرف الموجودة بها، مؤكدا أن القاهرة التاريخية ستشهد إحياء لجميع الحرف التاريخية والتراثية التي كانت تشهدها المنطقة، والتي عانت خلال السنوات الماضية.