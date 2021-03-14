شكرا لقرائتكم خبر عن دافئ نهارا وشبورة .. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد في القاهرة والمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأحد 14 مارس، متوقعة أن يسود طقس دافئ نهارا بارد ليلا، غائم بشكل جزئي مع وجود شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة وذاك على كل من القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة ، بينما يسود طقس يكون دافئ نهارا بارد ليلا غائم جزئيا مع وجود شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد بينما يكون حار مشمس نهارا بارد ليلا والرياح معتدلة على جنوب الصعيد.

ويسود طقس معتدل نهارا بارد ليلا، غائم جزئيا والرياح معتدلة وذلك على السواحل الشرقية والغربية ,، ويسود طقس معتدل نهارا، شديد البرودة ليلا وغائم جزئيا ع وجود شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والرياح معتدلة على وسط سيناء بينما يكون حار نهارا مائل للبرودة ليلا غائم جزئيا والرياح معتدلة على جنوب سيناء.

- حالة الطقس اليوم الأحد في مصر -

- وفيما يلي جميع درجات الحرارة اليوم المتوقعة على القاهرة وجميع محافظات مصر -