شكرا لقرائتكم خبر عن الرضيعة والشعر الأبيض.. ولادة نادرة لطفلة بخصلات شعر بيضاء فى الأقصر"صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت مدينة الأقصر مساء أمس السبت، ولادة نادرة لطفلة بخصلات شعر بيضاء في الرأس، وذلك داخل مستشفى بالأقصر، حيث تم إجراء عملية الولادة بصورة طبيعية، وتسمى تلك الحالة النادرة بـ"متلازمة ورد امبرج".

ومن جانبه قال الطبيب الذي أجري عملية ولادة الطفلة صاحبة الشعر الأبيض، أن ذلك حدث نتيجة عوامل وراثية بسبب زواج الاقارب، موضحا: أن هذه الحالة تسمي بمتلازمة "ورد امبرج" يولد خلالها الطفل ببعض التغيرات وينتج عنه الشعر الأبيض للمولود فى صورة نادرة للأطفال حديثي الولادة.