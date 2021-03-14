شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: أغلقنا 4558 مركزا للدروس الخصوصية فى 18 محافظة منذ ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه انطلاقًا من الإجراءات الوقائية وتنفيذ قرارات لجنة الأزمة كان من الأهمية منع أى تجمعات على مستوى الأسواق أو مراكز الدروس الخصوصية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية والذى تقدمة الإعلامية دينا عبد الكريم والاعلامى حسام الدين حسين،: "منذ بداية أكتوبر 2020 والفصل الدراسى الأول والتنمية المحلية من خلال المحافظين ونوابهم ورؤساء المحليات بالتعاون مع الشرطة تم إغلاق 5145 سنترا".

وتابع قاسم: "بناء على قرارات وزير التنمية المحلية حول ضرورة تنفيذ مواعيد الغلق فإن المحافظات تقوم بمكافحة السناتر، ومن 1 ديسمبر وحتى الأسبوع الماضي تم إغلاق 4558 سنترا فى 18 محافظة، ولا زالت الجهود مستمرة".

وناشد المواطنين بالإبلاغ عن أي سنتر مفتوح في أي مكان يوجد من رقم "صوتك مسموع"، وهو 01150606783 بأن يتم تصويره وإرسال الصور وسيتم التعامل معه فورًا من خلال زملاء يعملون فى 27 محافظة، ويتم التدخل الفوري.