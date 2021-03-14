شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: لقاح كورونا لا يُسبب أى تأثير على الصفات الوراثية والجينات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هناك العديد من الأسئلة التى تدور فى أذهان المواطنين بشأن لقاح كورونا، من بينها هل تركيب لقاح كورونا الجديد يؤثر على الصفات الوراثية والجينات.

وللإجابة عن هذه الأسئلة، أعدت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، ورقة للإجابة عن 40 سؤالا من الأسئلة الشائعة حول لقاحات فيروس كورونا ، والتى أعدتها اللجنة العليا للفيروسات التنفسية والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك بمعرفة الحقائق وكل ما يجب معرفته حول أنواع اللقاحات المختلفة وفوائد التطعيم.

وكان أبرز سؤال.. هل تركيب لقاح كورونا الجديد "فايزر" يؤثر على الحمض النووى DNA وبالتالى يؤثر على الصفات الوراثية والجينات؟

وللإجابة عن هذا، أكدت وزارة التعليم العالى، أن ذلك غير صحيح، حيث تم تركيب لقاح فيروس كورونا بتقنية جديدة وهى تقنية الـ mRNA عن طريق الأجسام المضادة للمستخدمين للقاح، ولا يحتوى على أى جزء من بروتين الفيروس، ولا يسبب أى تأثير على الصفات الوراثية والجينات.

وذكرت وزارة التعليم العالى، تعمل لقاحات الرنا المرسال عن طريق توجيه الخلايا فى الجسم إلى كيفية صنع بروتين يؤدي إلى استجابة مناعية، وإن حقن mRNA فى جسمك لن يتفاعل أو يفعل أى شىء مع الحمض النووى لخلاياك، وتتحلل الخلايا البشرية وتتخلص من الرنا المرسال بعد وقت قصير من انتهائها من استخدام التعليمات.