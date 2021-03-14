شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على دور معهد بحوث إدارة المياه فى خدمة المنظومة المائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد القصار مدير معهد بحوث إدارة المياه، إن المعهد هو أحد المعاهد البحثية التابعة للمركز القومى لبحوث المياه، المتخصص فى الاستخدام الأمثل للمياه فى المجالات المختلفة.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن المعهد يقوم باستخدام نظم الاستشعار عن بعد فى حساب الاحتياجات المائية عن طريق صور الأقمار الصناعية وتحديد الزمامات الفعلية المنزرعة على مستوى الهندسات، وإرسالها لقطاع الرى بالوزارة للاسترشاد بهذه البيانات فى أعمال توزيع المياه على المناطق المختلفة.

أشار القصار إلى أن هناك شكلا آخر للأبحاث واستخدام التكنولوجيا الحديثة فيما يخص إدارة المياه، وهو تشغيل نظم الرى المختلفة بما فيها الرى السطحى أو الرى الحديث، بنظم الطاقة الشمسية واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى الفتح أو الغلق للطلمبات وتشغيل الآبار باستخدام الطاقة المتجددة لتوفير التكلفة على المزارعين، مشيرا إلي أنه يتم تطبيق هذا الأمر على المساقى الخاصة وبعض المنتفعين.

أوضح القصار أنه من أهم التطبيقات التي يتم تنفيذها حالياً هو التحول من الرى السطحى إلى الرى الحديث، مشيرا الى أنه يتم تطبيق الرى بالتنقيط والرى تحت السطحى ورفع الكفاءة من 60% لـ 92 % وهو ما يساعد على زيادة الإنتاجية بنحو 25% وهو ما جعل المزارعين يلجأون إلى استخدام الرى الحديث الذى يضمن لهم توافر المياه .

وكشف القصار أنه يتم تطبيق الرى الذكى الذى يعتمد على مجموعة من المجسات يتم وضعها على أعماق مختلفة بناء على نوع التربة والنبات لمعرفة الرطوبة للمحصول وبناء عليه يتم تحديد موعد عملية الرى، حيث يتم إرسال إشارات على الهاتف المحمول أو الكمبيوتر.