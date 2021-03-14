شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طريقة "المرور" لتفويج السيارات أثناء الشبورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت هيئة الأرصاد الجوية من ظهور الشبورة الكثيفة خلال الأيام المقبلة، ما يؤدى إلى إعاقة الرؤية بعدد من الطرق السريعة، مما تضطر الإدارة العامة للمرور، لنشر سيارات الإغاثة.

وفى الأحوال التى تنخفض فيها الرؤية أو تنعدم يقوم رجال المرور بأعمال التفويج، وهى عبارة عن طريق تجميع عدد من السيارات يسيرون بسرعة منخفضة، وتسبقهم سيارتان عليهما فنارات لإضاءة الطريق، لحين توصيل قائدى ومستقلى السيارات إلى نهاية الطريق.

وتتابع غرفة العمليات مع الضباط المنتشرين الواقع على أرض لحين تلاشى الشبورة المائية، كما تراقب كاميرات الغرفة جميع المحاور، تحسبا لوقوع أى تصادم والانتقال لموقع هذا التصادم بشكل سريع.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد، اليوم الأحد، طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، ومعتدل على السواحل والرياح معتدلة، وحار على جنوب سيناء، وحار جنوب الصعيد والرياح معتدلة وستشهد البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.