شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: سعر متر العاصمة الإدارية ارتفع من 2100 جنيه إلى 22 ألفًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن سعر متر الأرض بالعاصمة الإدارية في 2016 كان يتراوح بين 2100 و3 آلاف جنيه.

وكشف عباس، خلال تغطية خاصة عن «العاصمة الإدارية الجديدة» ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن سعر متر الأرض في العاصمة الإدارية حاليا وصل إلى 22 ألف جنيه، وكانت أسعار الأراضي قبل إنشاء العاصمة الإدارية بلا قيمة، فيما بلغ سعر المتر للسكن من 5 آلاف إلى 5500 جنيه.

وتابع عباس: «الحي الحكومي، ومنطقة البنوك والمال والأعمال، من العلامات المميزة للعاصمة الإدارية»، موضحا أنه يوجد أكبر حديقة مركزية في العالم على مساحة ألف فدان، تضم كل الأنشطة الرياضية والترفيهية.

وأشار إلى أنه نسعى ليكون إسكان العاصمة الإدارية متنوعًا لكل المواطنين، كاشفا أنه تم بيع 5 آلاف وحدة سكنية و200 فيللا بأحياء العاصمة الإدارية.

واستطرد أنه سيتم افتتاح مدينة المعرفة التابعة لوزارة الاتصالات بالعاصمة الإدارية 30 يونيو المقبل، كما أن هناك 7 جامعات دولية، و4 مدارس بالحي السكني بالعاصمة الإدارية.