شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: مصر تشهد حركة تنموية غير مسبوقة في شتى المجالات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، تشهد حركة تنموية غير مسبوقة في شتى المجالات؛ بما يُسهم في تغيير وجه الحياة بمختلف أنحاء الجمهورية، حيث تتكامل كل المشروعات القومية؛ لتؤدي في النهاية إلى تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم مع إعطاء الأولوية للصحة والتعليم .

وأبدى وزير المالية، خلال جولته التفقدية لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، السبت، سعادته بالمستوى الاحترافي للأطقم الطبية في استخدام منظومة الميكنة وطالبهم بمزيد من الجهد لإنجاح المنظومة على كافة المستويات.

وقدم رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة الدكتور أحمد السبكي الشكر للدكتورة وزيرة الصحة والسكان والدكتور وزير المالية والمستشار محافظ الأقصر الدعم اللامتناهي لهيئة الرعاية الصحية ومنظومة التأمين الصحي الشامل التي تحظى برعاية رئاسية.

يذكر أنه تم تدشين التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر في 16 فبراير ومن المقرر تقديم 2300 خدمة طبية للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل في الأقصر من خلال 65 منشأة صحية، تشمل «6مستشفيات، 59 مركز ووحدة صحية».