شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: تطوير القرى يقضي على «الكعب الداير» في المؤسسات الحكومية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن تطوير القرى يقضي على عصر «الكعب الداير» في المؤسسات الحكومية.

وأضاف عباس، خلال تغطية خاصة عن «العاصمة الإدارية الجديدة» ببرنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه سيتم توفير حياة لائقة للمواطنين على مستوى القرى، كما سيتم توفير الخدمات الأساسية للقرى في المرحلة الأولى خلال عام، كما أن القرى ستشهد نقلة مهمة في الخدمات المقدمة للمواطنين بها.

وأشار نائب وزير الإسكان إلى أنه سيتم إجراء مسح كامل لكل قرية لمعرفة احتياجاتها، ووضع مخطط لها للتنفيذ فورا، كما أن المباني الحكومية سيكون لها شكل موحد في كل القرى، كما أنه خلال 3 سنوات سيكون الأداء الحكومي مختلف وعصري.

وأكد أنه سيتم إزالة المباني الإدارية المتهالكة، وإعادة بنائها وفقا لحالتها الإنشائية، وسيتم تخصيص مبنى واحد لخدمات المواطنين للتيسير عليهم.

وقال خالد عباس إنه لن يتم تحصيل أي أموال من المواطن مقابل الخدمات المقدمة له.

وأضاف: «الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع باستمرار مشروعات الإسكان وتنمية القرى»، موضحا أن الأعمال التي يتم تنفيذها في القرى ستساهم في تشغيل جميع شركات المقاولات، كما أن تشغيل الشركات العاملة في نفس القرية لتوفير فرص عمل للشباب وخفض البطالة.

وأكد أن مصر من الدول الناجحة التي ترسم رؤى لمستقبلها، كاشفا أن الرئيس السيسي لدية رؤية ثاقبة نحو بناء مستقبل أفضل للوطن والمواطن.

وأضاف أن التحدي الذي واجهناه هو حجم الإحباط والانتقادات التي تعرضنا لها مع بدء إنشاء العاصمة، كما أن لدينا دراسات جدوى كاملة بشأن تنفيذ المشروعات القومية في ربوع مصر بكاملها.