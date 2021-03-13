شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد موسى: الدول المنتقدة لحقوق الإنسان بمصر «متعورة» وتريد «كل اتنين رجالة أو نساء يتجوزوا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن بعض الدول التي تتحدث عن حقوق الإنسان في مصر، تريد من خلفها «كل اتنين من الرجال أو النساء يتجوزوا بعض».

وأوضح موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن كل الدول التي تتحدث عن حقوق الإنسان «متعورة».

وأضاف موسى أن أمريكا يجب عليها أن تتحدث عن حقوق الإنسان فيما تقوم به، لأنهم يقتلون المواطنين في الشوارع، ويطالبون بحقوق الإرهابيين في مصر، مؤكدًا: «مصر مفيهاش حقوق للإرهابيين مثل أمريكا».

وأردف: «غير مسموح لأي دولة أن تتحدث عن شأن مصر الداخلي»، موجهًا التحية للبرلمان المصري والعربي الذين هاجموا التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية لدولنا العربية.

واستطرد موسى: «لا بد أن نكشر عن أنيابنا في كل الملفات لأننا بلد قديمة»، موضحًا أن من يتكلم عن مصر نفضحهم ونفضح كل الممولين وهذا واجب علينا، وتابع: «مصر لن يكون بها فوضى مرة ثانية».