شكرا لقرائتكم خبر عن «ليست للأثرياء فقط».. «الإسكان» توضح حقيقة إنشاء سور حول العاصمة الإدارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، ما تردد عن إنشاء سور حول العاصمة الإدارية الجديدة، وأن هذا من ضمن سلسة الشائعات التي يتم إطلاقها.

وأضاف عباس، خلال لقائه مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد في تغطية خاصة عن «العاصمة الإدارية الجديدة»، أن العاصمة الإدارية مفتوحة أمام الجميع.

وكشف نائب وزير الإسكان أن التخطيط لأي مدينة جديدة يستهدف تواجد كل فئات المجتمع، وستكون هناك مدارس حكومية وخاصة بالعاصمة الإدارية، فالعاصمة الإدارية ليست للأثرياء فقط، إنما لكل فئات الشعب.

وأكد عباس أن جميع مستويات الإسكان متوفرة في العاصمة الإدارية.