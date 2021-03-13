شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلية الأولى في نسبة التغطية للحملة ضد الحمى القلاعية والوادى المتصدع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن الإسماعيلية أحتلت المركز الأول في نسبة التغطية للحملة القومية الأولي ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بنسبة ١٠٤ %، والجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي تحصل عليها الإسماعيلية على المركز الأول وكانت قد حققت المركز الأول خلال عام ٢٠٢٠ في الحملات القومية المختلفة للتحصين ضد الأمراض المعدية وذلك تحت إشراف اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية والدكتور حامد الأقنص وكيل وزارة الطب البيطري.

وقامت مديرية الطب البيطري بحملة مكثفة على المجازر ومحلات الأسماك والحيوانات والطيور لفحصها والتأكد من سلامتها. أسفرت عن ضبط ١٥٠ كيلوجرام من الأسماك والجمبري والسوبيا والبطارخ والمنتجات البحرية منتهية الصلاحية بأحد المطاعم وتم التحفظ على المضبوطات وعمل محضر بذلك وذلك خلال المرور على محلات الأسماك بنطاق المحافظة.

كما أسفرت الحملة ترخيص ضبط ٣ طن من الدجاج ومجزاءاتها وكذلك الفيلية بمجزر غير مطابق للمواصفات وتم التحفظ على المضبوطات. كما تم المرور على المحال بنطاق مركز ومدينة فايد وتم ضبط ١٠٠كيلو جرام من الدجاج مجهول المصدر وتم التحفظ على المضبوطات. وقامت الحملة بالتفتيش على مجازر ومنافذ حي ثالث وتم ضبط ١٢٥ كيلو جرام من السجق وبانيه الدجاج وشاورما الدجاج الغير صالح للاستهلاك الأدمي وتم التحفظ على المضبوطات.

ونفذت مديرية الطب البيطرى والتموين قرار النيابة بإعدام كميات من الدجاج المفروم وهياكل الدجاج بإجمالي أوزان ٦ طن و٢١٣ كيلو جرام منتهية الصلاحية كان قد تم ضبطهم الأيام القليلة الماضية . كما تم اعدام ١٨ دجاجة لوجود لون أحمر داكن مزرق الدجاج مع وجود نزيف تحت الجلد في بعضها، وإعدام ٣٥ كيلوجرام كبدة لوجود التهابات بالغشاء ونقط بيضاء واخضرار اللون واحتقان وذلك بمجزر الفرات. كما أشاد محافظ الإسماعيلية بمجهودات الطب البيطري والجهات المعاونه في الحملات التفتيشية، كما أشاد بالجهد المبذول لإعلاء أسم الاسماعيلية بين المحافظات في نسب التغطية للحملة القومية الأولي ضد مرضي الحمى القلاعية والوادى المتصدع والحملات القومية المختلفة خلال عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١، والتي تهدف إلى الحفاظ على صحة المواطن وعلى الثروه الحيوانيه وتقديم الغذاء الآمن.