شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ علوم سياسية: شعور تركيا بالعزلة سبب رغبتها في إعادة العلاقات مع مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن مصر دولة مؤثرة إقليميا ودوليا، وهناك عدة عوامل أدت إلى هذا الموقف التركي، لافتاً إلى أن الخلاف بين الدولتين كان حول قضايا سياسية، ويمكن أن تعود العلاقات الثنائية اذا تراجعت تركيا عن مساندتها لتلك القضايا، ومساعدتها للجماعات الإرهابية.

وأضاف بدر الدين، خلال لقائه مع برنامج «من القاهرة» على فضائية «سكاى نيوز عربية»، السبت، أن هناك مطالب لمصر من تركيا كي تعود العلاقات إلى طبيعتها، وهناك رسائل تعني أن تركيا ترغب في إعادة العلاقات مع مصر، لما تشعر به من عزلة في شرق المتوسط.

وأوضح: «إذا تحولت التصريحات التركية إلى واقع رسمي يمكن أن تعود العلاقات بين مصر وتركيا».

وأشار إلى أنه إذا كان هناك رغبة سياسية في عودة العلاقات التركية مع الدولة المصرية، لابد أن يثبت الجانب التركي حسن نيته من خلال وسائل متعددة، منها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، والخروج من ليبيا، وعدم مساعدة الجماعات الإرهابية، وغيرها، وإذا لم يحدث ما يثبت ذلك ستصبح الأمور شديدة الصعوبة.