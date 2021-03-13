شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ جنوب سيناء يلتقي بوفد إعلامي روماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء مساء اليوم، بمكتبة بمدينة شرم الشيخ وفد إعلامى يمثل عدد كبير من وسائل الإعلام والصحف الكبرى بدولة رومانيا، بالإضافة إلى عدد من ذويهم، أثناء زيارتهم إلى المدينة التي بدأت بوصولهم يوم 8 وتستمر حتى 15 مارس الجارى.



رحب المحافظ بالحضور متمنيا لهم إقامة سعيدة بمدينة السلام، وقام بتقديم شرحا وافيا عن المقومات السياحية التي تمتلكها جنوب سيناء وبخاصة المدن السياحية (شرم الشيخ ودهب وكاترين ) والتى تتمثل في المقاصد السياحية المتنوعة والشواطئ الساحرة والطقس المشمس ودير سانت كاترين الذي يعد اقدم دير في العالم ومكتبتة الثانية على مستوى العالم بعد الفاتيكان وكذا المزارات الحديثة مثل المتحف الأثرى ومضمار الهجن الدولى بمدينة شرم الشيخ وغيرها من المزارات الأخرى، وأضاف أن هناك تطويرا مستمرا للبنية التحتية والطرق لتوفير أعلى وسائل الراحة للسائح.

أضاف المحافظ أنه تم عقد العديد من البروتوكولات واتفاقيات ما بين شرم الشيخ وعدد من المدن السياحية لعدد من الدول مما أدى لتنوع المنتج السياحى وتبادل الثقافات والأنشطة المختلفة.