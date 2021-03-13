شكرا لقرائتكم خبر عن الأعلى للجامعات يوافق على بدء الدراسة ببرنامج «إعداد معلم الكمبيوتر» في تربية سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق المجلس الأعلى للجامعات على بدء الدراسة ببرنامج إعداد معلم الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات بكلية التربية بجامعة سوهاج، وكذلك اعتماد اللائحة الداخلية لمرحلتي البكالوريوس والليسانس ومرحلة الدراسات العليا بالكلية بنظام الساعات المعتمدة.

صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، وقال إن اللوائح الجديدة تعد نقلة كبيرة للكلية والطلاب، حيث تتضمن عدد من المقررات المتميزة والحديثة بما يتناسب مع التطور الحالي في النظم والمواد التعليمية، والتي تنمي مهارات الخريج وتجعله على دراية ووعي بكافة المستحدثات التكنولوجية، بالإضافة إلى ربط الطالب بكل المتغيرات السياسية والإقتصادية الموجودة على الساحة بما يلبي متطلبات سوق العمل، ويساهم في تخريج معلم متمكن وعلى وعي بكيفية توظيف مهاراته في العملية التعليمية، بما يساعد في إثراء التعليم في مصر، وتحقيق هدف وسعي الجامعة في إعلاء شأن الوطن.

وقال الدكتور خالد عبداللطيف عمران، عميد كلية التربية، أن المقررات الدراسية الجديدة في مرحلة البكالوريوس والليسانس تصل إلى ٣٥ مقرر، وتضم «ريادة الأعمال، قانون العمل والخدمة المدنية، المواطنة الرقمية، أساليب تعليم التفكير الناقد، المعلم ومتطلبات العصر الرقمي»، كما تحتوي مرحلة الدراسات العليا على ١٠ مقررات، ومنها بيئات التعلم الإلكتروني (الأسس والتطبيقات)، ومجتمعات التعليم المهنية، وتصميم المواقع التعليمية، والتنمية المهنية للقيادات التعليمية.