شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان : 18 مليار جنيه تكلفة تنمية الصعيد خلال 3 أعوام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن تكلفة تنمية الصعيد في الوقت الحالي وصلت إلى 18 مليار جنيه خلال 3 سنوات، فيما كان حجم التنمية في الصعيد سابقا 600 مليون جنيه.

وتابع خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر تغطية خاصة عن «العاصمة الإدارية الجديدة» ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن حجم التنمية في جميع محافظات الصعيد هائل وغير مسبوق.

وكشف خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، عن أن كورنيش النيل بأسوان الجديدة سيكون مزارًا سياحيًا عالميًا.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى في مشروع ممشى أهل مصر على النيل أمام ماسبيرو، كما سيتم توفير خدمات ومطاعم وحارة للدراجات، وأماكن استراحة، ومسرح مفتوح في ممشى أهل مصر.

وأوضح نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، أنه من المتوقع تحقيق 25 إلى 30 % أرباحًا من مشروعات العاصمة الإدارية، كما أنه سيتم تحقيق عائد أرباح بين 25 إلى 30 % من مشروعات العاصمة الإدارية.

وكشف عن أن هيئة المجتمعات العمرانية حققت فائضا يفوق 30 مليار جنيه خلال عامين، كما أن معدلات التنمية ارتفعت من 7 % إلى 14 % بسبب المشروعات القومية، موضحا أنه كان مخططا أن نصل بمعدل التنمية إلى 14 % خلال 10 سنوات ولكن نجحنا في الوصول إليه حاليا.