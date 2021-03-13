شكرا لقرائتكم خبر عن خبير اقتصادي: تصدير القطن الخام يفقدنا الكثير من المزايا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور علاء على، الخبير الاقتصادي، إن الوضع الحالي للقطن المصري دخل في عهد محمد على، وكان لدينا حينها 2 مليون فدان، واليوم نقوم بزراعة 238 ألف فدان، ومتوقع أن تقل المساحة المزروعة عن هذا الرقم، وبالتالي الطلب على القطن المصري يمثل 2% من الطلب العالمي.

وأضاف على، خلال لقائه مع برنامج «من القاهرة» على فضائية «سكاى نيوز عربية»، السبت، أنه لابد أن نرفع الطاقة الإنتاجية للفدان، حيث أننا نقوم بتصدير القطن خام، وهذا يفقدنا الكثير من المزايا، أهمية عدم إضافة قيمة مضافة قد تصل إلى 7 أضعاف ثمنه الأساسي.

وأوضح أن عدة مشاكل تواجه زراعة القطن منها عزوف المزارع عن زراعته، حيث أن تطوير المحالج ومصانع القطن سنجد المشتري للقطن من المزراع، والتحول التدريجي من زراعة القطن طويل التيلة إلى القطن قصير التيلة.

وأشار إلى أنه لابد أن نستغل سمعة القطن المصري، لافتا إلى أن خطة الرئيس السيسي لتنمية الزراعة والتنمية المستدامة كان من ضمنها بأن يكون هناك بعد اقتصادي من خلال تطوير المكينات وإدخال القطن قصير التيلة.