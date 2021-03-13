شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة سوهاج يشارك فى البرنامج التدريبى للمجلس الأعلى للجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يشارك الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، في فعاليات البرنامج التدريبي لأعضاء المجلس الأعلي للجامعات، والذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب وينتهى في ١٥ مارس الجاري، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبمشاركة عدد من رؤساء الجامعات.

وقال رئيس جامعة سوهاج- في تصريحات له اليوم- أن البرنامج يسعى إلى تحقيق المشاركة القوية والفعالة لإحداث التنمية الشاملة في المجتمع ورؤية مصر 2030، عن طريق وضع آليات تستهدف زيادة تنمية القدرات والمهارات بما يتوافق مع رؤية الدولة في التدريب، لافتا إلى أن وزير التعليم العالى أكد خلال التدريب على أهمية الدور المحوري الذي تلعبه الأكاديمية الوطنية للتدريب في تأهيل الشباب وصقل مهاراتهم، حيث وجه بضرورة التعاون بينها وبين الجامعات من خلال عقد بروتوكول تعاون مشترك وتبادل للخبرات في مجالات التدريب وبناء القدرات، موجهًا بضرورة تفعيل البرامج التدريبية بالجامعات للإرتقاء بالباحثين وأعضاء هيئة التدريس، وكل منتسبي المجتمع الأكاديمي، وتأهيلهم من خلال البرامج التدريبية المختلفة.