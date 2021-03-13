شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة شمال سيناء»: لا إصابات أو وفيات جديدة بفيروس كورونا بالمحافظة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، السبت، 7 حالات شفاء جديدة من «كورونا»، بدون تسجيل حالات إصابة أو وفيات جديدة نتيجة الإصابة بالفيروس.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، إنه لم يتم تسجيل أي حالات إصابة أو وفاة جديدة بالفيروس اليوم، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس يبلغ 323 حالة، وعدد حالات الوفاة يبلغ 111 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

وأكد شوكة شفاء 7 حالات جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1894 حالة، مع وجود 4 حالات تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات و61 حالة أخرى تحت العزل المنزلى.