شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر: لا ندخر جهدًا في سبيل الارتقاء بالتعليم في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، السبت، بمشيخة الأزهر، وفدًا صوماليًّا برئاسة الوزير عمر علي روبلي، وزير الأوقاف والشؤون الدينية بجمهورية الصومال الفيدرالية، يرافقه السفير إلياس شيخ عمر أبو بكر، سفير الصومال بالقاهرة، وعدد من المسؤولين الصوماليين.

وقال الطيب إن الأزهر يستقبل هذا العام 873 طالبًا وطالبة من دولة الصومال، وهناك 22 مبعوثًا من الأزهر في الصومال، وتعد البَعثة الأزهرية هناك من أقدم البَعثات العربية، فضلًا عن وجود معهد أزهري وفرع للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وهذا يؤكد تقدير واهتمام الأزهر بالارتقاء بالتعليم في القارة الأفريقية، انطلاقًا من مسؤولية الأزهر ودوره تجاه العالم العربي والإسلامي.

من جانبه، أعرب الوفد الصومالي عن تقديره لدور الأزهر المهم في الصومال وما يرسله من مبعوثين وقوافل طبية وإغاثية، مع استقبال طلاب الصومال في الأزهر وتدريب الأئمة، وأن هذا يؤكد عالمية الأزهر وأفضلية مناهجه الوسطية وأنه المنبر المعتدل الذي يلتف الناس حوله من كل بقاع الأرض، مؤكدًا أن خريجي الأزهر في الصومال يحظون بمكانة متميزة ويسهمون بدور مهم في نشر الفكر المعتدل في الصومال ومكافحة الأفكار المتطرفة.