شكرا لقرائتكم خبر عن اطلاق اسم الشهيد خالد السواحلي على مدرسة في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اطلاق اسم «الشهيد خالد حمدي السواحلي» على المدرسة الفنية الصناعية المتقدمة، نظام الـ5 سنوات، لتكون مدرسة الشهيد خالد حمدي السواحلي الفنية الصناعية المتقدمة، التي تقع في مقابل منزل أسرته.

يذكر أن الشهيد خالد حمدي السواحلي استشهد أثناء أداء واجبه تجاه الوطن في 12 فبراير الماضي، وأقيمت له جنازة عسكرية، ودفن جثمانه الطيب بالمقابر الجديدة غرب العاصمة.